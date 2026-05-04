Il primo turno dei playoff NBA, forse come mai negli ultimi anni, si è rivelato equilibrato, soprattutto nella Eastern Conference, dove tre serie su quattro si sono decise solo a gara-7 e Boston, secondo molti la favorita per arrivare alle Finals, è stata eliminata. A Ovest Denver e Houston, partite a inizio stagione con l’idea di giocarsi il titolo, sono state le grandi sconfitte. Tra i protagonisti in campo e quelli in panchina, ecco chi ha deluso di più
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