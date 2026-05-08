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l'analisi

1996-2026, buon compleanno WNBA: i tanti motivi per cui devono festeggiare

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
©Getty

Al via la 30^stagione della lega di basket femminile più importante al mondo. Un mondo, un brand, sempre più ricco e importante, che rispetto alle sue origini ha migliorato visibilità, incassi e condizioni di lavoro delle sue atlete. Da A'ja Wilson a Caitlin Clark, da Angel Reese e Cecilia Zandalasini, la WNBA non è mai stata così bella

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