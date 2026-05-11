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la prospettiva

Brown è diventato un caso? Boston riflette e sullo sfondo c’è Antetokounmpo

Dario Costa
©Getty

La stagione dei Celtics si è chiusa con l'inaspettata eliminazione al primo turno dei playoff per mano di Philadelphia e sul banco degli imputati è salito anche Jaylen Brown. L’MVP delle Finals 2024, tra dichiarazioni polemiche e incomprensioni con la tifoseria, sembra poter diventare un caso a Boston, che in estate potrebbe anche pensare di metterlo sul mercato con l’idea di fare il colpaccio e portarsi a casa la stella dei Bucks

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