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i protagonisti

James Harden e Donovan Mitchell si sono tolti un peso dalle spalle

Dario Vismara
©Getty

I Cleveland Cavaliers non raggiungevano le finali di Conference dal 2018, lo stesso anno in cui James Harden ci è riuscito per l’ultima volta e dove Donovan Mitchell non era mai arrivato in carriera. Un traguardo che però, per il roster più costoso della lega, non può essere quello definitivo

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