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il protagonista

Mike Brown ha cancellato tutti i dubbi

Dario Vismara
©Getty

A 19 anni di distanza dalla prima e ultima volta, Mike Brown tornerà alle NBA Finals da capo-allenatore dei New York Knicks. In questi playoff ha cancellato una carriera intera di dubbi e insinuazioni sul suo conto, mostrando una grande pallacanestro e una capacità di reggere alle pressioni di una piazza come quella di New York che ora è pronta a consegnarlo all’immortalità

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