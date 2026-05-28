Mike Brown ha cancellato tutti i dubbi

A 19 anni di distanza dalla prima e ultima volta, Mike Brown tornerà alle NBA Finals da capo-allenatore dei New York Knicks. In questi playoff ha cancellato una carriera intera di dubbi e insinuazioni sul suo conto, mostrando una grande pallacanestro e una capacità di reggere alle pressioni di una piazza come quella di New York che ora è pronta a consegnarlo all’immortalità