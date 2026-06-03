Arrivati al momento decisivo della stagione è difficile che un giocatore sia privo di acciacchi, ma San Antonio Spurs e New York Knicks arrivano alle Finals con un’infermeria quasi del tutto vuota . Se da una parte De’Aaron Fox e Dylan Harper non sono al meglio ma sono comunque stati utilissimi nella serie contro gli Oklahoma City Thunder, dall’altra i New York Knicks , nella settimana tra la fine della serie coi Cleveland Cavaliers e l’inizio delle Finali — da seguire giovedì a partire dalle 12 su Sky Sport Basket col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina —, si sono ritrovati a fare i conti con un infortunio di Mitchell Robinson .

Il lungo di riserva dei campioni della Eastern Conference ha subito una frattura al quinto metacarpo della mano destra nella sua casa in circostanze che non sono state chiarite, ed è stato operato il più velocemente possibile per permettergli di essere in campo in gara-1. La sua presenza è ancora definita come "questionable", quindi col 50% di possibilità che sia in campo, ma secondo quello che si dice la sua volontà è quella di essere in campo, aspettando il parere positivo dello staff medico. Robinson ha partecipato a esercizi leggeri di tiro e di palleggio durante l’allenamento di martedì aperto ai media e non indossava un tutore, anche se per la sua eventuale presenza in campo sarà richiesto che ne indossi uno. Il centro 28enne era stato cruciale nella finale della NBA vinta dai Knicks proprio contro gli Spurs lo scorso dicembre, chiudendo con 4 punti, 15 rimbalzi e 2 stoppate in 18 minuti, e potrebbe rivelarsi chiave nella marcatura di Victor Wembanyama.