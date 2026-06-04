La lunga pausa da cui sono reduci i Knicks non sembra aver fatto smarrire ai ragazzi di coach Mike Brown il ritmo partita, perché sono gli ospiti a partire meglio in gara-1 prima di subire il furioso rientro di San Antonio, che chiude il 1° quarto con un parziale di 20-5. Parziale che arriva, forse non a caso, quando verso la fine del primo parziale di gioco, Jalen Brunson è costretto a tornare negli spogliatoi per un problema al ginocchio destro. La stella di New York rientra, riportando sotto i suoi, ma sono tre triple di Julian Champagnie a dare il +7 ai padroni di casa all’intervallo lungo. La difesa di San Antonio cambia marcia attorno a Victor Wembanyama al rientro in campo, concedendo soli 2 punti ai Knicks nei primi 5 minuti del 3° quarto e volando sul +13. New York, però, approfitta del riposo dato a Wembanyamae con il francese in panchina si rimette in partita e il punteggio a inizio del 4° quarto dice 76-76. I Knicks provano a scappare e sulle spalle di Brunson toccano anche il +8, ma è un parziale di 9-0 di San Antonio a portare verso il finale di partita. Un finale di partita che premia la maggior freddezza di New York, che trova giocate difensive decisive da parte di Josh Hart e con un parziale finale di 11-0 sigilla il colpaccio in trasferta mettendo sempre la palla in mano alla sua stella.