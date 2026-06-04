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San Antonio-New York, le pagelle di gara- 1 delle NBA Finals: Wemby stecca, Brunson no

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A San Antonio i Knicks faticano nel primo tempo, vanno sotto anche di 14 nel 3° quarto ma, trascinati da un Jalen Brunson ancora una volta decisivo, rimontano e chiudono alla grande gara-1 delle Finals. Esordio nella serie complicato per Victor Wembanyama, che soffre l’ottima difesa di New York, mentre Karl-Anthony Towns gioca una grande partita e si rivela forse l’uomo chiave per la vittoria degli ospiti. Le pagelle a giocatori e allenatori dopo gara-1 delle Finals

IL RACCONTO DI GARA-1 TRA SPURS E KNICKS 

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