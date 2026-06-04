Il futuro che attende gli Oklahoma City Thunder

I nuovi contratti di Holmgren e Williams, quelli in scadenza di Hartenstein e Dort, e la solita abbondanza di scelte al Draft. In estate la dirigenza dovrà fare alcune scelte importanti per rendere la squadra ancora più competitiva e pronta a battagliare con i San Antonio Spurs per i prossimi anni. L'unica certezza resta, ovviamente, Shai Gilgeous-Alexander