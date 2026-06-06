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NBA Finals, i Knicks sbancano San Antonio ed è delirio…al Madison Square Garden

NBA

Per gara-3, la prima delle Finals in casa per i Knicks e in programma nella notte tra lunedì e martedì prossimo, c’è ovviamente già il tutto esaurito, ma i tifosi di New York hanno affollato il Madison Square Garden anche questa notte per vedere i propri beniamini in gara-2 a San Antonio. E dopo la vittoria in volata che ha portato Jalen Brunson e compagni sul 2-0 nella serie, sulle tribune si è scatenato un vero e proprio delirio tra celebrazioni e festeggiamenti

SPURS-KNICKS: IL RACCONTO DI GARA-2 DELLE FINALS

L’attesa per gara-3, la prima partita delle Finals che i Knicks giocheranno in casa nella notte tra lunedì e martedì prossimo, era già altissima fin da quando i ragazzi di coach Mike Brown si sono assicurati un posto alle finali battendo Cleveland. E ora, con New York avanti 2-0 nella serie dopo il doppio colpo in trasferta sul campo degli Spurs, la febbre blu e arancio in città è ai massimi storici. Per ingannare l’attesa e scaldare ulteriormente l’atmosfera, in attesa del prevedibilissimo e ormai scontati sold out di gara-3, i tifosi dei Knicks hanno affollato il Madison Square Garden anche per gara-2, da vedere sui maxischermi del palazzetto per condividere con gli altri ogni canestro, ogni emozione. E di emozioni gara-2 ne ha regalate parecchie, con la rimonta di San Antonio che quasi rischiava di rovinare la festa nella ‘world’s most famous arena’, poi regolarmente scattata sull’errore finale di Victor Wembanyama che ha sigillato il 105-104 in favore di Jalen Brunson e compagniora a due sole vittorie da un titolo che in città manca dal 1973.

Approfondimento

NBA Finals, Brunson segna il tiro decisivo in gara-2

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