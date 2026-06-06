Gara-1, complicatissima con quel 6/21 al tiro e la sconfitta casalinga, era già stata assai diversa da come Victor Wembanyama aveva immaginato il suo esordio alle Finals, e gara-2 ha portato al francese un altro dispiacere, forse ancora più doloroso. Nel complesso la partita giocata da Wembanyama è stata nettamente migliore rispetto a quella di mercoledì notte, in particolare nel secondo tempo, durante il quale sono arrivati 22 dei suoi 29 punti totali e ha guidato gli Spurs alla rimonta dal -14 nel 4° quarto. A pesare tantissimo sul risultato e forse sull’esito della serie, però, sono i due errori commessi nel finale dal centro di San Antonio, che prima ha perso una palla pesantissima sbagliando completamente il passaggio per Stephon Castle e poi ha sbagliato il tiro del possibile controsorpasso sulla sirena finale.

Approfondimento Gli errori di Wembanyama nel finale di gara-2