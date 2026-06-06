Sotto di 14 punti a metà del 4° quarto, gli Spurs riescono a rimontare e a tornare in vantaggio, ma a 10 secondi dalla fine, con il punteggio in parità a quota 104, Victor Wembanyama perde una palla pesantissima e quindi, sull’ultimo possesso della partita, il francese sbaglia il tiro della possibile vittoria. E ora, con San Antonio sotto 2-0 alle Finals, Wembanyama si prende le colpe della sconfitta
SPURS-KNICKS: IL RACCONTO DI GARA-2 DELLE FINALS
Gara-1, complicatissima con quel 6/21 al tiro e la sconfitta casalinga, era già stata assai diversa da come Victor Wembanyama aveva immaginato il suo esordio alle Finals, e gara-2 ha portato al francese un altro dispiacere, forse ancora più doloroso. Nel complesso la partita giocata da Wembanyama è stata nettamente migliore rispetto a quella di mercoledì notte, in particolare nel secondo tempo, durante il quale sono arrivati 22 dei suoi 29 punti totali e ha guidato gli Spurs alla rimonta dal -14 nel 4° quarto. A pesare tantissimo sul risultato e forse sull’esito della serie, però, sono i due errori commessi nel finale dal centro di San Antonio, che prima ha perso una palla pesantissima sbagliando completamente il passaggio per Stephon Castle e poi ha sbagliato il tiro del possibile controsorpasso sulla sirena finale.
Approfondimento
Gli errori di Wembanyama nel finale di gara-2
Wemby si prende le colpe
“Ho fatto un casino e ho gettato io al vento la partita” ha dichiarato Wembanyama in sala stampa dopo la sconfitta 105-104 costata agli Spurs lo 0-2 nella serie, prendendosi in pieno le colpe per via degli errori commessi nel finale di gara. “Rimpiangerò quegli errori? Certo” ha quindi aggiunto il francese, “userò questi errori come carburante per motivarmi in vista di gara-3? Assolutamente”. “La partita era nelle nostre mani” ha quindi ribadito Wembanyama, “ma a questo punto ciò che è fatto è fatto e dobbiamo pensare solo alla prossima partita”. Una partita, gara-3, in cui San Antonio si troverà a giocare in un Madison Square Garden prevedibilmente dall’atmosfera incandescente e con le spalle al muro, perché andare sotto 0-3 significherebbe di fatto alzare bandiera bianca. E Wembanyama sa che ora lui, come tutti i compagni, non possono davvero più sbagliare.