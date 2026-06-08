La stagione della WNBA è in pieno svolgimento, ma l’attenzione del basket è ovviamente tutta rivolta alle Finals tra San Antonio e New York. E Caitlin Clark ha confessato di ammirare i tifosi dei Knicks per il calore con cui sostengono la loro squadra, ma di non tifare per nessuna delle due contendenti in particolare. La stella delle Fever, però, vorrebbe vedere la sfida per il titolo arrivare fino a gara-7

Ancora prima di essere una superstar a tutti gli effetti e, secondo molti, il nuovo volto della WNBA , Caitlin Clark è una appassionata vera di basket. Così, quando alla stella delle Fever , impegnata nella prima parte della stagione con la sua squadra, è stato chiesto delle Finals in corso tra San Antonio e New York , Clark ha confessato di avere solo un desiderio. “ Non mi interessa chi vincerà, ma sono così appassionata di basket che spero si vada almeno a gara-7 ” ha dichiarato Clark , aggiungendo poi di aver gradito assai anche le combattutissime finali della Western Conference vinte dagli Spurs 4-3 sui Thunder .

Caitlin e i tifosi dei Knicks

Anche se non tifa per nessuna delle due squadre, Clark ha poi confessato di ammirare molto il calore dei tifosi dei Knicks: “Li ho visti saltare di continuo e arrampicarsi un po’ ovunque e ho pensato che mi sarebbe piaciuto essere lì tra loro”. Probabile, però, come ammesso dalla stessa giocatrice, che gli addetti alla sicurezza non le avrebbero mai permesso di mischiarsi alla folla di tifosi newyorkesi, ma Clark ha comunque confermato di ammirare molto il tifo blu e arancio: “Il tifo di New York è pieno di passione e anche un po’ di pazzia, credo sia davvero una cosa bellissima”.