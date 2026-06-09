Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

New York Knicks-San Antonio Spurs, le pagelle di gara 3 delle NBA Finals

NBA fotogallery
23 foto
©Getty

San Antonio accorcia le distanze nella serie contro i New York Knicks, aggrappandosi a un Victor Wembanyama migliore in campo e alla freddezza di Steph Castle e De'Aaron Fox nel finale. Jalen Brunson e OG Anunoby non evitano la prima sconfitta ai playoff dopo 13 vittorie consecutive, complici le serate negative di Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns. Di seguito tutti i voti della gara-3 delle NBA Finals

ALTRE FOTOGALLERY

Nuovo look a Minnesota: Garnett uomo immagine

NBA

Nella giornata di ieri i Timberwolves hanno annunciato un rebranding dell’immagine della...

9 foto

Spurs stanchi? I precedenti parlano chiaro

NBA

Sia in gara-1, in cui hanno subito un 11-0 negli ultimi 2 minuti, che in gara-2, dove negli...

15 foto

Gli Spurs a caccia di una rimonta mai riuscita

NBA

Nella storia delle NBA Finals mai nessuna squadra ha rimontato e conquistato il titolo dopo aver...

9 foto

I Knicks come i Bulls del ’93 e i Rockets del ‘95

NBA

Vincendo nella notte 105-104 a San Antonio i Knicks si sono portati avanti 2-0 nelle Finals,...

5 foto

NBA Finals, le PAGELLE di Spurs-Knicks gara-2

NBA

I New York Knicks vincono una gara-2 pazzesca in cui resistono alla rimonta da -14 dei San...

23 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Knicks ko ai playoff dopo 13 vittorie di fila

    NBA

    L’attesa al Madison Square Garden era spasmodica e i tifosi dei Knicks speravano di celebrare il...

    Trump fischiato durante l’inno prima di gara-3

    NBA

    Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assistito a gara-3 delle NBA Finals da una suite...

    NBA Finals: quando e dove vedere gara-3 su Sky

    NBA

    Dopo il successo di New York in gara-1 e in gara-2 a San Antonio, gli Spurs cercano la vittoria...