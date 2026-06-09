San Antonio accorcia le distanze nella serie contro i New York Knicks, aggrappandosi a un Victor Wembanyama migliore in campo e alla freddezza di Steph Castle e De'Aaron Fox nel finale. Jalen Brunson e OG Anunoby non evitano la prima sconfitta ai playoff dopo 13 vittorie consecutive, complici le serate negative di Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns. Di seguito tutti i voti della gara-3 delle NBA Finals