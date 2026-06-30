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Mercato NBA, LeBron James e non solo: i migliori free agent disponibili

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©Getty

Dopo le decisioni sulle opzioni dei giocatori e delle squadre, la free agency si apre alla mezzanotte di oggi per le 30 franchigie NBA. Occhi puntati su LeBron James, che dovrà decidere dove giocare il prossimo anno, ma anche sul futuro di Simone Fontecchio, che cerca un nuovo accordo dopo l'esperienza ai Miami Heat. Di seguito tutti i free agent disponibili sul mercato nell'estate 2026

MERCATO NBA: TUTTE LE FIRME E GLI SCAMBI

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