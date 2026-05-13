Dopo la Lottery del Draft che ha visto trionfare gli Washington Wizards con la prima scelta assoluta, si sta tenendo la tradizionale Combine per il Draft NBA. Tra i giocatori che si sono dichiarati per il Draft c’è anche l’azzurro Luigi Suigo, che pur non prendendo parte alle attività in campo si è sottoposto alle misurazioni classiche per i talenti per domani. E le sue misure hanno fatto girare la testa a molti scout e dirigenti: come riportato da Jonathan Givony di DraftExpress, il lungo azzurro misura ufficialmente 220 centimetri senza scarpe, con un’apertura di braccia di 226 centimetri, una misura da piedi a punta delle dita con braccia alzate sopra la testa di 289.5 centimetri e 131 chili di peso. La sua permanenza nel Draft di quest’anno, però, non è ancora confermata: Suigo ha tempo fino al 13 giugno per ritirare la sua candidatura, e si parla già di un possibile passaggio all’università di Villanova per poi presentarsi al Draft nei prossimi anni, quando sono in arrivo classi di giocatori con meno talento rispetto a quello molto profondo del 2026 capitanato dai vari AJ Dybantsa, Darryn Peterson e Cam Boozer. Al Draft si è iscritto anche Francesco Ferrari della Virtus Bologna, impegnato però con la preparazione dei playoff della Serie A di basket.