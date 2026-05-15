Dopo le misurazioni ufficiali che hanno fatto parlare molto gli scout e i dirigenti, il nome di Luigi Suigo è spuntato alla numero 20 dell’ultimo Mock Draft di Jonathan Wasserman di Bleacher Report, uno dei più seguiti a livello internazionale. L’azzurro ha fatto intendere di voler essere scelto in top-20 per rimanere al Draft, altrimenti sceglierà il college — con destinazione Villanova

Le misure eccezionali registrate da Luigi Suigo alla Combine — 220 centimetri di altezza, 226 centimetri di apertura di braccia e 131 chili di peso — hanno fatto decisamente rumore anche dall’altra parte dell’oceano. Così tanto che, dopo una stagione in cui quasi nessun Mock Draft lo posizionava al primo giro, il nome dell’azzurro è salito alla numero 20 con la scelta dei San Antonio Spurs nel Mock Draft di Jonathan Wasserman di Bleacher Report, uno dei più seguiti a livello internazionale. "Luigi Suigo ha fatto parlare tutti nella palestra della Combine con le sue misure" ha scritto Wasserman, che lo ha paragonato a Ryan Kalkbrenner degli Charlotte Hornets. "Quelle dimensioni unite alle 18 triple che ha segnato in stagione e una percentuale di rimbalzi offensivi del 15% con il Mega lo renderanno molto allettante nella seconda parte del primo turno, se dovesse scegliere di rimanere nel Draft". Lo stesso analista di Bleacher Report infatti sottolinea come le squadre NBA dovranno "promettergli" una scelta tra le prime 20 per convincerlo a rimanere nel Draft, altrimenti l’azzurro potrebbe accettare l’offerta sul piatto di Villanova (ma non solo lei) per passare in NCAA per un anno e migliorare le sue chance in vista del prossimo Draft. Questo è forse il motivo per cui sia il Mock Draft di The Athletic (nel quale nemmeno figura) che quello di ESPN (nel quale è solo al secondo giro) non hanno modificato le sue quotazioni.