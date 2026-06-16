Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'analisi

I motivi per cui ricorderemo questo titolo dei New York Knicks

Dario Vismara
©Getty

I New York Knicks sono tornati a vincere il titolo NBA dopo più di mezzo secolo, ma non è il solo motivo per cui questa cavalcata playoff è stata così memorabile. Jalen Brunson e compagni sono consegnati all’immortalità sportiva soprattutto per il modo in cui ci sono riusciti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ