Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Nel titolo vinto dai Knicks c’è anche il riscatto di Karl-Anthony Towns

Dario Costa

A lungo criticato più per il carattere bonario e per la schiettezza inusuale nel mondo dello sport professionistico che per i difetti dimostrati in campo, nella serie che ha riportato a New York il titolo NBA c’è anche la firma di Karl-Anthony Towns. Un giocatore dalle caratteristiche quasi uniche e un uomo dal temperamento altrettanto originale, che ha riscattato tante delusioni e zittito chi non lo riteneva all’altezza solo perché non conforme al modello classico di vincente

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ