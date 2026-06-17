Nel titolo vinto dai Knicks c’è anche il riscatto di Karl-Anthony Towns

A lungo criticato più per il carattere bonario e per la schiettezza inusuale nel mondo dello sport professionistico che per i difetti dimostrati in campo, nella serie che ha riportato a New York il titolo NBA c’è anche la firma di Karl-Anthony Towns. Un giocatore dalle caratteristiche quasi uniche e un uomo dal temperamento altrettanto originale, che ha riscattato tante delusioni e zittito chi non lo riteneva all’altezza solo perché non conforme al modello classico di vincente