Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mercato NBA, Stevens: "Brown parte importante dei Celtics, ma sul futuro vedremo"

NBA

I Celtics hanno perso al fotofinish la corsa per Giannis Antetokounmpo, venendo battuti da Miami nonostante nella loro offerta fosse inserita anche una stella di prima grandezza come Jaylen Brown. E ora, stando alle voci di mercato, l’ala sarebbe tutt’altro che intoccabile, anche se il presidente di Boston Brad Stevens ne ha ribadito l’importanza all’interno della squadra, senza però sbilanciarsi sul futuro del giocatore

TUTTI I MOVIMENTI DEL MERCATO NBA

Boston è una specie di day after, perché se è vero che i cronisti riuniti di fronte a Brad Stevens sono lì con la scusa di commentare la scelta al Draft di Chris Cenac Jr., come era scontato il presidente dei Celtics si trova a rispondere soprattutto a domande che hanno a che fare con la trade mancata per Giannis Antetokounmpo. Una trade nella quale Boston è stata superata da Miami, che ha poi chiuso l’affare, nonostante la presenza di una stella di prima grandezza come Jaylen Brown nell’offerta fatta recapitare ai Bucks. E proprio dalla situazione dell’MVP delle Finals 2024 partono le considerazioni di Stevens, che da un lato rassicura tutti ma dall’altro non si sbilancia a proposito di ciò che potrebbe succedere in futuro.

Stevens e il destino di Brown

Qui tutti stimiamo tantissimo Jaylen e lo riteniamo una parte importante dei Celtics” premette Stevens, “è sempre stato un compagno di squadra incredibile e una persona straordinaria con cui lavorare”. Tutto, quindi, sembrerebbe portare verso la permanenza di Brown a Boston, anche se il suo inserimento nella trade poi fallita per Antetokounmpopotrebbe aver guastato i rapporti tra il giocatore e la dirigenza biancoverde. “Non faccio previsioni per il futuro” ha poi specificato Stevens, lasciano aperta la porta verso il mercato: “A prescindere dal fatto che l’avventura di Jaylen a Boston si concluda tra 10 anni o prima, credo che ci sarà comunque tantissimo da celebrare per ciò che ha fatto con la maglia dei Celtics”.

Approfondimento

Tutte le scelte al primo giro del Draft 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Giannis e Adebayo insieme a vedere la WNBA. VIDEO

NBA

La notizia della trade che ha portato Giannis Antetokounmpo da Milwaukee a Miami ha poco più di...

Draft: i tre di Michigan dal titolo NCAA alla NBA

NBA

Meno di tre mesi fa Morez Johnson Jr., Axel Lendeborg e Aday Mara guidavano Michigan alla...

Antetokounmpo a Miami: i dettagli della trade

NBA

Nella notte l’attesissimo scambio per Giannis Antetokounmpo si è materializzato e il greco è...

Portland: il nuovo allenatore è Micha Nori

NBA

Dopo la chiusura del rapporto con Tiago Splitter, nel frattempo passato a Chicago, i Blazers...

Il Draft NBA 2026 in diretta su Sky Sport

la guida

Doppio appuntamento su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per il Draft...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS