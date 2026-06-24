Draft NBA 2026, Washington punta su AJ Dybantsa: tutte le scelte del primo giro
Tutto come da previsioni al Draft 2026, con AJ Dybantsa scelto in cima a tutti da Washington e seguito dagli altri grandi talenti Darryn Peterson, Cameron Boozer e Caleb Wilson. Ecco tutte e trenta le scelte del primo giro nome per nome, squadra per squadra. Il Draft è oggi anche in differita su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 12 con commento a cura di Dario Vismara e Lorenzo Neri
TUTTO IL DRAFT SU SKY SPORT BASKET: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
- AJ Dybantsa - BYU
- Darryn Peterson - Kansas
- Cameron Boozer - Duke
- Caleb Wilson - North Carolina
- Keaton Wagler - Illinois
- Mikel Brown Jr. - Louisville
- Darius Acuff Jr. - Arkansas
- Kingston Flemings - Houston
- Morez Johnson - Michigan
- Brayden Burries - Arizona
- Yaxel Lendeborg - Michigan
- Aday Mara - Michigan
- Nate Ament - Tennessee
- Hannes Steinbach - Washington
- Dailyn Swain - Texas
- Bennett Stirtz - Iowa
- Ebuka Okorie - Stanford
- Christian Anderson - Texas Tech
- Allen Graves - Santa Clara
- Jayden Quanintance -Kentucky
- Karim Lopez -New Zealand Breakers
- Labaron Philon Jr. - Alabama
- Zuby Ejiofor - St.John's
- Cameron Carr - Baylor
- Sergio de Larrea - Valencia
- Tarris Reed - UConn
- Chirs Cenac Jr. - Houston
- Joshua Jefferson - Iowa State
- Alex Karaban - UConn
- Koa Peat - Arizona