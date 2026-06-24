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Draft NBA 2026, Washington punta su AJ Dybantsa: tutte le scelte del primo giro

NBA fotogallery
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Tutto come da previsioni al Draft 2026, con AJ Dybantsa scelto in cima a tutti da Washington e seguito dagli altri grandi talenti Darryn Peterson, Cameron Boozer e Caleb Wilson. Ecco tutte e trenta le scelte del primo giro nome per nome, squadra per squadra. Il Draft è oggi anche in differita su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 12 con commento a cura di Dario Vismara e Lorenzo Neri

TUTTO IL DRAFT SU SKY SPORT BASKET: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

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