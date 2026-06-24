A meno di una settimana dal via della free agency NBA, i Los Angeles Lakers sistemano la prima questione. In attesa di capire la decisione che prenderà LeBron James, è arrivato l’accordo per il rinnovo di Austin Reaves, l’altro grande nome su cui gira tutto il mercato gialloviola. Secondo ESPN le parti, dopo aver discusso in maniera continuativa negli ultimi 10 giorni, hanno trovato l’intesa per un nuovo contratto da 4 anni per 185 milioni di dollari complessivi, il massimo salariale possibile. Nel contratto, che nella prima stagione porterà 41.3 milioni di dollari nelle casse di Reaves, è presente una player option per l’annata 2029-30.

Austin Reaves, 28 anni compiuti lo scorso maggio, proseguirà dunque in maglia gialloviola dove ha costruito l’intera carriera e dove ha instaurato un rapporto importante con Luka Doncic, dentro ma anche fuori dal campo, un’intesa che non poteva dunque essere spezzata per provare a contendere per il titolo NBA. Il prodotto da Oklahoma, reduce da un’annata da appena 51 partite per gli infortuni al polpaccio e ai muscoli obliqui, ha chiuso comunque con 23.3 punti, 5.5 assist, 4.7 rimbalzi e 1.1 rubate, tirando col 49% dal campo e col 36% dall’arco.

L'Undrafted più ricco di sempre

Per poter firmare questa estensione al massimo salariale Reaves ha rinunciato alla player option da 14.9 milioni presente nel contratto precedente, e ha dunque monetizzato la carriera costruita partendo quasi da zero. Infatti, Hillbilly Kobe (il Kobe di campagna, letteralmente), è entrato in NBA senza essere scelto ed è quindi diventato l’undrafted a firmare il contratto più ricco nella storia della NBA. I Los Angeles Lakers avevano messo la il rinnovo di Reaves fra le priorità della offseason, anche perché squadre come i Detroit Pistons erano pronte a liberare spazio salariale per andare all’assalto della guardia col numero 15.

Il peso salariale sulle mosse dei Lakers

In termini salariali, come spiegato da Bobby Marks di ESPN, il rinnovo di Reaves non avrà impatto sulla flessibilità dei Lakers in questa estate. Infatti il suo contratto viene sostituito da un cap hold da 20.9 milioni di dollari, che occuperà lo spazio fino alla firma effettiva dell’accordo. Grazie ai Bird Rights, i Lakers possono superare il salary cap per rinnovarlo, utilizzando per altre operazioni lo spazio salariale disponibile prima di procedere con il nuovo contratto di Reaves.