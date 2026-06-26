Giocatore di culto durante la sua ultima stagione a Saint Louis, Robbie Avila, centro dal fisico non proprio scolpito ma dai notevoli fondamentali, si è guadagnato il soprannome di ‘College Jokic’ e anche quello di ‘Cream Abdul-Jabbar’ a causa degli occhiali indossati in campo. E ora, dopo che nessuna squadra l’ha scelto al Draft, i Lakers hanno deciso di dargli un’occasione concedendogli un contratto provvisorio che però potrebbe aprirgli le porte del roster gialloviola

Quando, dopo la conclusione del secondo giro dell’ultimo Draft , non ha sentito chiamare il suo nome, Robbie Avila non si è scomposto, anzi. Che la chiamata diretta da parte di una delle trenta squadre fosse improbabile era d’altronde cosa nota, perché anche se il centro nell’ultima stagione a Saint Louis era stato uno dei giocatori di culto dell’annata di basket universitario , le sue limitate doti atletiche e un fisico non esattamente in linea con le aspettative della lega più competitiva al mondo rappresentavano due cosiddette ‘red flag’ piuttosto evidenti. I Lakers , però, hanno comunque deciso di dare una chance al giocatore che aveva iniziato la sua carriera universitaria a Indiana State, concedendogli un contratto della durata di 10 giorni , sorta di periodo di prova che potrebbe aprire ad Avila le porte verso il roster a disposizione di coach JJ Redick .

Un vero giocatore di culto per i Lakers

Le statistiche individuali della sua ultima stagione all’università, chiusa con 12.8 punti, 4.5 assist e 4.1 rimbalzi di media a partita, dicono poco delle caratteristiche di Avila, che nonostante i limiti fisici sopra menzionati ha messo in mostra una tecnica e una visione di gioco che gli sono valse il primo dei tanti soprannomi a lui dedicati: College Jokic. Il secondo soprannome, Cream Abdul-Jabbar, si riconduce invece ai vistosi occhiali indossati in campo, proprio come la leggenda dei Lakers. Questi i due nomignoli che hanno avuto più successo, ma nel corso degli ultimi mesi ne sono spuntati molti altri, tra cui Larry Nerd, storpiatura di Larry Bird con evidente riferimento al look da nerd sfoggiato da Avila sul parquet, e Milk Chamberlain, scomodando addirittura il mitico Wilt in versione pelle bianca. Di certo c’è che Avila ha raccolto un seguito di fan che sui social ne seguono le gesta e ora, nel caso in cui la sua avventura ai Lakers dovesse proseguire, la sua notorietà appare solo destinata a crescere.