Forse a Caleb Wilson è mancato qualcosa in termini di capacità col pallone tra le mani per essere considerato un prospetto del livello di AJ Dybantsa, Darryn Peterson e Cameron Boozer scelti prima di lui al Draft, ma di sicuro non gli manca la personalità e la fiducia nei suoi mezzi. Nella sua conferenza stampa di presentazione, la quarta scelta assoluta da parte dei Chicago Bulls ha confermato di non volersi nascondere dietro parole di circostanza: "Onestamente, mi aspetto di vincere il Rookie of the Year" ha detto Wilson. "Lavorerò sodo. Farò quello che serve. Sento che la squadra è davvero adatta a me e per come immagino di giocare. Ho affrontato tutti i giocatori che sono stati presi prima di me e sapete già cosa è successo [in stagione ha affrontato e battuto tutte le squadre che li avevano, ndr], perciò non importa. Non mi interessa delle classifiche: sono un agonista. Giocherò anche in Summer League. Farò tutto che serve per dimostrare che sono allo stesso livello o anche più su".

Approfondimento NBA, Bulls: Caleb Wilson scelto con la 4^ chiamata al Draft