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NBA, i numeri di maglia scelti dai rookie della classe 2026 e le prime FOTO

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©Getty

Dopo le emozioni della notte del Draft, i nuovi rookie della classe 2026 hanno scelto i numeri di maglia per la loro prima stagione in NBA, posando con le nuove maglie. AJ Dybantsa, non potendo scegliere il 3 occupato da Trae Young, ha optato per il numero 4, mentre Cam Boozer - non potendo prendere il "suo" 12, sulle spalle di Ja Morant - ha preso il 27 indossato dalla madre quando giocava a pallavolo al college. Ecco i rookie con le loro nuove maglie

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