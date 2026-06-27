NBA, i numeri di maglia scelti dai rookie della classe 2026 e le prime FOTO
Dopo le emozioni della notte del Draft, i nuovi rookie della classe 2026 hanno scelto i numeri di maglia per la loro prima stagione in NBA, posando con le nuove maglie. AJ Dybantsa, non potendo scegliere il 3 occupato da Trae Young, ha optato per il numero 4, mentre Cam Boozer - non potendo prendere il "suo" 12, sulle spalle di Ja Morant - ha preso il 27 indossato dalla madre quando giocava a pallavolo al college. Ecco i rookie con le loro nuove maglie
- Numero 4
- Numero 5, numero 27 e numero 35
- Numero 5 e numero 8
- Numero 20, numero 13 e numero 4
- Numero 14
- Numero 5 e numero 22
- Numero 22 e numero 8
- Numero 23
- Numero 15, numero 22, numero 17 e numero 10
- Numero 00
- Numero 43