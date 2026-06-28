L’eco dei festeggiamenti per lo storico titolo dei Knicks non si è ancora spento e Kevin Durant, con lo spirito polemico che lo contraddistingue, ha voluto dire la sua, invitando Jalen Brunson a celebrare la vittoria perché, secondo il super veterano ora ai Rockets, potrebbero passare altri 53 anni prima che New York torni sul tetto della NBA

Che il rapporto tra Kevin Durant e i Knicks non fosse proprio ottimale lo si era capito già nell’estate del 2019, quando la stella allora in uscita da Golden State aveva preferito i ‘cugini’ Nets, snobbando New York. Da allora di cose ne sono successe tantissime, tra cui il recente, storico trionfo di Jalen Brunson e compagni alle NBA Finals. Durant, però, non sembra aver perso la particolare antipatia verso i Knicks, tanto che in un’uscita pubblica ha avuto parole piene di sarcasmo per il trionfo della squadra di Mike Brown.