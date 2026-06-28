Già dai primi scouting report, risalenti ai suoi esordi con Alabama un paio d’anni fa, quasi tutti gli osservatori concordavano su due cose: madre natura aveva fornito a Labaron Philon Jr. un cambio di passo notevole palla in mano e allo stesso tempo l’aveva reso del tutto ignaro rispetto al concetto di timidezza, dentro e fuori dal campo. E la guardia scelta dai Sixers con la 22^ chiamata all’ultimo Draft non si smentisce nemmeno ora, nelle classiche interviste in cui gli si chiede dell’imminente sbarco in NBA, dimostrandosi alquanto sicuro dei propri mezzi. E quando gli viene suggerito di scegliere il primo giocatore a cui ha intenzione di ‘spezzare le caviglie’ con le sue finte e i suoi cambi di direzione, Philon Jr. non si tira indietro: “Alperen Sengun, gioca come se portasse un frigorifero sulla schiena”.