I Sixers l’hanno scelto con la 22^ chiamata all’ultimo Draft e Labaron Philon Jr., prodotto di Alabama che in molti paragonano al futuro compagno Tyrese Maxey per caratteristiche tecniche, dimostra da subito di non aver alcun timore reverenziale verso gli avversari che troverà in NBA, puntando dritto su Alperen Sengun come prima vittima dei suoi fulminei cambi di direzione
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Già dai primi scouting report, risalenti ai suoi esordi con Alabama un paio d’anni fa, quasi tutti gli osservatori concordavano su due cose: madre natura aveva fornito a Labaron Philon Jr. un cambio di passo notevole palla in mano e allo stesso tempo l’aveva reso del tutto ignaro rispetto al concetto di timidezza, dentro e fuori dal campo. E la guardia scelta dai Sixers con la 22^ chiamata all’ultimo Draft non si smentisce nemmeno ora, nelle classiche interviste in cui gli si chiede dell’imminente sbarco in NBA, dimostrandosi alquanto sicuro dei propri mezzi. E quando gli viene suggerito di scegliere il primo giocatore a cui ha intenzione di ‘spezzare le caviglie’ con le sue finte e i suoi cambi di direzione, Philon Jr. non si tira indietro: “Alperen Sengun, gioca come se portasse un frigorifero sulla schiena”.