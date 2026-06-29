Quella che sulla carta sembrerebbe un’operazione da fantabasket sembra prendere corpo anche nella realtà, con Golden State che pare davvero decisa a portare sulla Baia LeBron James. E per fornire al super veterano un ulteriore motivo per scegliere gli Warriors, la dirigenza dei Dubs sarebbe disposta a mettere le mani sull’ex sodale ai Lakers Anthony Davis, tassello di un progetto che assomiglia alla versione NBA della celebre saga cinematografica ‘The Expendables’
Golden State, a quanto pare, ha tutta l’intenzione di fare sul serio nella caccia a LeBron James, che tra poco più di ventiquattr’ore diventerà ufficialmente free agent e potrà scegliere la sua prossima destinazione. Per attirare il super veterano sulla Baia, infatti, la dirigenza degli Warriors sarebbe disposta a imbastire uno scambio con Washington, mandando agli Wizards Jimmy Butler, prevedibilmente fuori per buona parte della prossima stagione dopo il pesante infortunio subito lo scorso gennaio. A San Francisco arriverebbe invece Anthony Davis, vecchio sodale di LeBron nell’ultimo titolo vinto insieme nel 2020 con i Lakers. Dal punto di vista delle cifre i contratti di Butler e Davis sono praticamente identici, e in casa Dubs l’arrivo dell’ex anche di Pelicans e Mavs dovrebbe rappresentare un ulteriore stimolo verso James per unirsi a un progetto tanto complicato quanto affascinante.
Gli Warriors in versione ‘The Expandables’
Nella visione della dirigenza di Golden State, con il proprietario di maggioranza Joe Lacob tra i primi sostenitori del progetto, ci sarebbe quindi l’idea di formare un super team di veterano con James e Davis affiancati a Steph Curry e Draymond Green. Un’operazione, quella che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni, che in molti hanno già paragonato a una versione NBA della saga cinematografica ‘The Expandables’, nota in Italia con il titolo de ‘I Mercenari’, in cui attorno alla figura di Sylvester Stallone si raccolgono via via diversi grandi nomi del panorama dei film d’azione. Un progetto, quello di Golden State, che difficilmente riporterebbe la squadra a competere con le varie Oklahoma City e San Antonio, ma che di certo riporterebbe sulla Baia quell’attenzione mediatica che negli ultimi anni è mancata e che ai piani alti della franchigia intendono evidentemente riconquistare.