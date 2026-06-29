Golden State, a quanto pare, ha tutta l’intenzione di fare sul serio nella caccia a LeBron James, che tra poco più di ventiquattr’ore diventerà ufficialmente free agent e potrà scegliere la sua prossima destinazione. Per attirare il super veterano sulla Baia, infatti, la dirigenza degli Warriors sarebbe disposta a imbastire uno scambio con Washington, mandando agli Wizards Jimmy Butler, prevedibilmente fuori per buona parte della prossima stagione dopo il pesante infortunio subito lo scorso gennaio. A San Francisco arriverebbe invece Anthony Davis, vecchio sodale di LeBron nell’ultimo titolo vinto insieme nel 2020 con i Lakers. Dal punto di vista delle cifre i contratti di Butler e Davis sono praticamente identici, e in casa Dubs l’arrivo dell’ex anche di Pelicans e Mavs dovrebbe rappresentare un ulteriore stimolo verso James per unirsi a un progetto tanto complicato quanto affascinante.