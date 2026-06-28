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Mercato NBA, LeBron agli Warriors con Curry? Ecco perché potrebbe succedere davvero

NBA

Tra poco più di due giorni LeBron James sarà ufficialmente free agent e al momento il rinnovo con i Lakers sembra complicato per diversi motivi. E allora il super veterano potrebbe decidere di cambiare maglia, magari decidendo di andare a chiudere la carriera accanto all’ex rivale e ormai amico Steph Curry

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Sulla carta sembrerebbe fantabasket, eppure potrebbe succedere davvero. Che gli Warriors gradirebbero portare sulla Baia LeBron James, d’altronde, non è una novità, perché la dirigenza di Golden State ci ha provato concretamente nelle ultime finestre di mercato, abbozzando trade che sono però subito naufragate di fronte al secco no opposto dal diretto interessato. Le cose potrebbero però cambiare a breve, ovvero nel giro di poco più di due giorni, cioè nel momento in cui LeBron diventerà a tutti gli effetti free agent. Un nuovo accordo con i Lakers, infatti, non sembra vicino e Rob Pelinka e soci, dopo aver concesso un ricco rinnovo ad Austin Reaves, paiono orientati prima di tutto a trovare un lungo dalle caratteristiche ottimali per giocare con Luka Doncic. E, sentitosi messo in secondo piano, James potrebbe decidere di risalire la costa californiana verso Nord.

LeBron agli Warriors: come potrebbe accadere

Al momento Golden State potrebbe offrire a LeBron un contratto da poco più di 15 milioni di dollari, ben lontano quindi dalle legittime aspettative del giocatore. Offerta economica simile potrebbe essere quella dei Lakers, anche se in casa gialloviola godono di maggiore flessibilità dal punto di vista del monte salari e, fatta salva la priorità relativa al centro di cui sopra, con qualche manovra collaterale potrebbero superare quella cifra. La differenza, a questo punto, la potrebbe fare la volontà di James, a quanto si dice non proprio entusiasta del trattamento ricevuto dai Lakers e quindi potenzialmente attratto dal diventare compagno di squadra dell’ex rivale e ormai da tempo amico Steph Curry. Anche perché in un mercato fin qui animato dagli scambi con al centro Giannis Antetokounmpo e LaMelo Ballun’eventuale firma con Golden State riporterebbe il super veterano al centro del palcoscenico, almeno dal punto di vista mediatico

Approfondimento

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