Tra poco più di due giorni LeBron James sarà ufficialmente free agent e al momento il rinnovo con i Lakers sembra complicato per diversi motivi. E allora il super veterano potrebbe decidere di cambiare maglia, magari decidendo di andare a chiudere la carriera accanto all’ex rivale e ormai amico Steph Curry

Sulla carta sembrerebbe fantabasket, eppure potrebbe succedere davvero. Che gli Warriors gradirebbero portare sulla Baia LeBron James, d’altronde, non è una novità, perché la dirigenza di Golden State ci ha provato concretamente nelle ultime finestre di mercato, abbozzando trade che sono però subito naufragate di fronte al secco no opposto dal diretto interessato. Le cose potrebbero però cambiare a breve, ovvero nel giro di poco più di due giorni, cioè nel momento in cui LeBron diventerà a tutti gli effetti free agent. Un nuovo accordo con i Lakers, infatti, non sembra vicino e Rob Pelinka e soci, dopo aver concesso un ricco rinnovo ad Austin Reaves, paiono orientati prima di tutto a trovare un lungo dalle caratteristiche ottimali per giocare con Luka Doncic. E, sentitosi messo in secondo piano, James potrebbe decidere di risalire la costa californiana verso Nord.