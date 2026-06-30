LeBron James non giocherà più per i Los Angeles Lakers. Questa è la notizia che scuote l’inizio della free agency della NBA, e che porta subito a uno scossone nella Western Conference. Secondo quanto riferito da ESPN, il Re ha informato i gialloviola che possono procedere con la loro off-season senza considerare un suo ritorno, dato che intende giocare con un’altra squadra nella prossima stagione, la 24^ della sua carriera. Su di lui si sono concentrate le voci soprattutto per un passaggio ai Golden State Warriors per formare una coppia da sogno con Steph Curry, ma non è esclusa anche l’opzione del ritorno a casa coi Cleveland Cavaliers, che hanno fatto sapere di essere interessati a vedere il Re concludere la sua carriera dove tutto è cominciato. Più defilata al momento l'ipotesi Miami Heat (che hanno confermato Simone Fontecchio), con cui James ha vinto due titoli in carriera.

Approfondimento Mercato NBA LIVE: LeBron lascia i Lakers