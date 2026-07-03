Nell’ultima puntata del Game Over Pod, l’agente di LeBron James Rich Paul ha messo su una lavagna le destinazioni considerate realistiche del Re, tra cui figurano Philadelphia, Miami, Minnesota, Denver e Cleveland, ma vengono anche citate Golden State, Dallas, Boston, San Antonio e New York. Paul ha anche dichiarato che "a parte una o due squadre, tutte le altre si sono fatte sentire per avere informazioni" e che "se non avessero vinto il titolo, sarebbe di sicuro andato ai Knicks"

Se nel 2010 era diventata famosa la camicia a quadrettoni indossata da LeBron James durante The Decision, nel 2026 la lavagna di Rich Paul potrebbe avere lo stesso effetto . Nell’ultima puntata del Game Over Pod insieme a Max Kellerman, il super agente di LeBron James ha messo su una lavagna bianca le destinazioni considerate come realistiche per il prossimo anno di James . Prima di esporla, Paul ha sottolineato come "a parte una o forse due squadre, tutte le altre hanno chiamato quantomeno per chiedere informazioni sulla situazione", portando quindi a 27 su 30 (i Lakers sono ovviamente esclusi per scelta di James). Di queste 27, dieci sono finite sulla lavagna di Rich Paul .

Le dieci destinazioni possibili per LeBron James

Queste dieci squadre possono essere ulteriormente divise in due gruppi da cinque. In prima fila troviamo cinque squadre i cui "Big Four" sono stati messi sulla lavagna per discutere come si inserirebbe LeBron insieme a loro. Troviamo allora i Philadelphia 76ers (Maxey, Edgecombe, Brown e Embiid, sottolineando che "LeBron ama Maxey"), i Miami Heat (Mitchell, Wiggins, Giannis e Adebayo, "più Pat Riley e Spoelstra"), i Minnesota Timberwolves (Edwards, LaMelo, McDaniels e Gobert), i Denver Nuggets (Murray, Johnson, Gordon e Jokic) e i Cleveland Cavaliers (Mitchell, Harden, Mobley e Allen, "più la proprietà e soprattutto Brandon Weems, che è come suo fratello. Ma manca Garland, che ama quanto Maxey" ha sottolineato Paul).

In seconda fila ci sono invece altre cinque squadre ai margini della lavagna: i Golden State Warriors (Curry e Green), i Dallas Mavericks (Masai Ujiri), i Boston Celtics (Stevens e Tatum), i San Antonio Spurs (senza specificare altro) e i New York Knicks (anche qui senza specificare altro, ma dicendo che "se non avessero vinto il titolo, LeBron sarebbe andato ai Knicks"). Paul si è poi soffermato a lungo a parlare dei Knicks, dicendo che "per farlo succedere serve che Jalen Brunson alzi il telefono e dica che è d'accordo, altrimenti non si può fare".