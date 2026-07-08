Introduzione
Completato un mega scambio che coinvolge in tutto 6 squadre e ben 11 giocatori, alcuni dei quali già sistemati nei giorni scorsi, come John Collins a Detroit, Santi Aldama a Dallas e Isaiah Stewart a Memphis. Gli ultimi incastri sono il sign and trade che riporta Khris Middleton a Washington e il passaggio di Caris LeVert a Milwaukee per Prince e Harris ai Pistons
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS
Ai Pistons arrivano il lungo John Collins dopo sign and trade coi Clippers, Gary Harris e Taurean Prince da Milwaukee in cambio di Caris LeVert. Detroit riceve anche tre seconde scelte future al Draft (2029, 2031 e 2032), soprattutto si ritrova di ben 48 milioni di dollari sotto la soglia della luxury tax per poter rifirmare Jalen Duren
DALLAS MAVERICKS
I Mavericks ricevono il lungo spagnolo Santi Aldama da Memphis, la guardia Marcus Sasser che aveva poco spazio a Detroit, e sempre da Memphis i diritti sull’esterno tiratore Tarik Biberovic, pronto a lasciare il Fenerbahce e a firmare coi texani
MEMPHIS GRIZZLIES
I Grizzlies accolgono il lungo Isaiah Stewart da Detroit, arrivato nella notte del secondo giro del Draft, la giovane guardia AJ Johnson da Dallas, e il veterano D’Angelo Russell da Washington. Per Memphis anche un pacchetto di scelte: la prima 2030 di Golden State da Dallas (protetta Top 20), e tre seconde future (due del 2029 e una del 2033)
WASHINGTON WIZARDS
Agli Wizards in questa serie di movimenti ritorna il veterano Khris Middleton, che lo scorso inverno aveva lasciato Washington ed era finito a Dallas nello scambio che aveva portato Anthony Davis nella capitale. L’ex Bucks è protagonista di un sign and trade dopo aver accettato un contratto di 3 anni per 17.6 milioni di dollari complessivi. Agli Wizards anche una seconda scelta del 2033 di Dallas
MILWAUKEE BUCKS
In questo giro coinvolti anche i Bucks che ricevono l’esperta guardia Caris LeVert dai Detroit Pistons, con Gary Harris e Taurean Prince che fanno il percorso inverso. In arrivo anche una seconda scelta al Draft 2027, di Detroit
LOS ANGELES CLIPPERS
La franchigia di Steve Ballmer non riceve giocatori ma soltanto una seconda scelta al Draft 2028 dai Pistons (protetta Top 55), dove viceversa finisce John Collins. Creata però una trade exception del valore di 16 milioni di dollari all’interno del salary cap