Introduzione

Completato un mega scambio che coinvolge in tutto 6 squadre e ben 11 giocatori, alcuni dei quali già sistemati nei giorni scorsi, come John Collins a Detroit, Santi Aldama a Dallas e Isaiah Stewart a Memphis. Gli ultimi incastri sono il sign and trade che riporta Khris Middleton a Washington e il passaggio di Caris LeVert a Milwaukee per Prince e Harris ai Pistons

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