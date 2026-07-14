L'allenatore dei Cleveland Cavaliers Kenny Atkinson ha rilasciato diverse interviste alla Summer League di Las Vegas, facendo intendere che la corsa a LeBron James è più accesa che mai. "C'è una cosa della free agency in corso che può farci fare il salto di qualità, e sapete a chi mi riferisco. Siamo in corsa per il più grande giocatore di sempre. Siamo nervosi, ma capiamo la situazione"

Mentre il mondo intero attende che LeBron James prenda la sua decisione, l’allenatore dei Cleveland Cavaliers Kenny Atkinson ha fatto intendere che il suo ritorno in Ohio è una possibilità più che mai concreta. Intervenendo in Summer League sia durante una partita dei Cavs che in un’intervista con SiriusXM, il coach ha rilasciato un paio di dichiarazioni che non sono passate inosservate. "Come sapete c'è una piccola cosa di free agency in corso in questo momento" ha detto Atkinson in telecronaca. "Questo potrebbe farci fare il vero salto di qualità, e sapete a chi mi riferisco. Ed è molto eccitante". Il riferimento evidente è a LeBron James e la sua imminente decisione, ma successivamente è stato ancora più esplicito nelle sue dichiarazioni: "Siamo in corsa per il più grande giocatore di tutti i tempi" ha detto alla radio. "Siamo nervosi, ma capiamo la situazione. Ovviamente si è meritato il diritto a prendersi tutto il tempo che vuole, la famiglia ha un ruolo molto importante in tutto questo. Ma so che c’è qualcosa di speciale con lo stato dell’Ohio". Parole che fanno immaginare che Atkinson sappia qualcosa che noi non sappiamo, ma al momento non c’è ancora nessuna certezza sul futuro di King James.