Mercato NBA, la scelta di LeBron James è sempre più vicina: "Ora ha tutte le informazioni"NBA
La decisione di LeBron James su dove giocare il prossimo anno si fa sempre più vicina: secondo quanto riportato da diverse fonti, il Re "ha tutte le informazioni necessarie per fare la scelta" e l’annuncio potrebbe arrivare da un momento all’altro. In settimana il Re sarà anche a New York per due eventi live con Tyrese Haliburton e Novak Djokovic
Se fino a questo momento LeBron James è stato definito come "in fase di acquisizione di informazioni", ora quel momento è finito. Secondo quanto detto dal suo agente Rich Paul a Shams Charania e Chris Haynes, il Re ora ha "tutte le informazioni necessarie per fare una scelta", perciò sta a lui prendere una decisione che a questo punto potrebbe arrivare da un momento all'altro. Nessuno degli insider, però, al momento si è sbilanciato: in corsa per il 41enne rimangono diverse franchigie, a partire dai Cleveland Cavaliers, i Miami Heat e i Golden State Warriors, seguiti dai Philadelphia 76ers e i Minnesota Timberwolves, mentre al momento le altre squadre sulla celebre lavagna di Rich Paul (Denver, Boston, New York, Dallas e San Antonio) sembrano fuori dai giochi. "Quello che sappiamo è che LeBron James ha chiarito privatamente che vuole andare dove può competere per il titolo e dove sente di trovare felicità da un ambiente di squadra e da una cultura che sente di poter elevare" ha detto Charania, aggiungendo che i soldi non saranno un fattore nella sua decisione.
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Gli impegni in settimana di James: novità prima del weekend?
Un altro segno che la decisione di James potrebbe arrivare presto riguarda i due spettacoli dal vivo a cui dovrà apparire questa settimana. Durante il Fanatics Fest al Javits Center di New York, James salirà sul palco insieme alla guardia degli Indiana Pacers Tyrese Haliburton nel "Mind the Game Live" nella giornata di giovedì, mentre il giorno successivo James sarà impegnato nel "The Shop Live" con il socio in affari Maverick Carter e la star del tennis Novak Djokovic. Ovviamente è solo un'indicazione e James potrebbe anche salire sul palco senza aver preso la sua decisione prendendosi ulteriore tempo, ma ci saranno comunque due eventi in presenza in cui potrebbero arrivare novità.