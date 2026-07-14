La scelta di LeBron James è sempre più vicina

Se fino a questo momento LeBron James è stato definito come "in fase di acquisizione di informazioni", ora quel momento è finito. Secondo quanto detto dal suo agente Rich Paul a Shams Charania e Chris Haynes, il Re ora ha "tutte le informazioni necessarie per fare una scelta", perciò sta a lui prendere una decisione che a questo punto potrebbe arrivare da un momento all'altro. Nessuno degli insider, però, al momento si è sbilanciato: in corsa per il 41enne rimangono diverse franchigie, a partire dai Cleveland Cavaliers, i Miami Heat e i Golden State Warriors, seguiti dai Philadelphia 76ers e i Minnesota Timberwolves, mentre al momento le altre squadre sulla celebre lavagna di Rich Paul (Denver, Boston, New York, Dallas e San Antonio) sembrano fuori dai giochi. "Quello che sappiamo è che LeBron James ha chiarito privatamente che vuole andare dove può competere per il titolo e dove sente di trovare felicità da un ambiente di squadra e da una cultura che sente di poter elevare" ha detto Charania, aggiungendo che i soldi non saranno un fattore nella sua decisione.

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