Antetokounmpo si presenta: "Uno dei miei obiettivi è vincere molti titoli. Credo che questo sia il miglior percorso per riuscirc. Ci sono riuscito una volta in carriera e spero che accada di nuovo". E Pat Riley in conferenza apre alla possibilità di un altro grande colpo: "Abbiamo fatto atterrare l’aereo Giannis, ma ce n’è un altro che dobbiamo far atterrare"

"Uno dei miei obiettivi è vincere molti titoli. Credo che questo sia il miglior percorso per riuscirc. Ci sono riuscito una volta in carriera e spero che accada di nuovo". Inizia così la conferenza stampa di presentazione di Giannis Antetokounmpo da nuovo giocatore dei Miami Heat. "Ho bisogno di pressione in questa fase della mia carriera - ha detto il greco -. Credo che per fare il salto di qualità debba uscire dalla mia zona di comfort e sentivo che Miami fosse il posto giusto per me". Una franchigia che vuole ritornare a vincere il titolo NBA che manca agli Heat dal 2013, ma per Giannis la strada è tracciata. "Non si vincono i titoli senza avere grandezza sia in campo che in panchina. Sono davvero entusiasta di questa sfida. Voglio solo essere allenato con severità. Preferisco che mi si dica una brutta verità piuttosto che una bella bugia. Sono entusiasta di essere allenato da Spoelstra”, ha concluso Antetokounmpo.