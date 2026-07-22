Mentre mezza NBA è in attesa che LeBron James prenda la sua decisione, c’è chi è già sicuro di non volerlo vedere con la propria squadra. È il caso di Paul Pierce, il quale alla domanda se gli sarebbe piaciuto vedere il Re in biancoverde, non ha avuto dubbi nel rispondere "No, non lo vogliamo ai Celtics". Pierce, che nel corso della sua carriera ha sfidato James ben 69 volte (a una sola da Andre Iguodala e Al Horford, i giocatori che più volte hanno giocato contro il Re in carriera a quota 70), ha anche aggiunto di aspettarsi un suo ritorno ai Cleveland Cavaliers. "Penso che sia il fit migliore, ma a questo punto della sua carriera può fare quello che vuole. La sua decisione è la sua decisione, non trattengo il respiro aspettando che la prenda. Qualsiasi cosa sceglierà, sarà quella giusta".

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