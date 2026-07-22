La NBA ha annunciato il primo e il secondo quintetto ideale della Summer League 2026 che si è disputata a Las Vegas. È la prima volta dal 2017 che il quintetto ideale è formato solamente da giocatori che saranno rookie nella prossima stagione, guidati ovviamente da Yaxel Lendeborg dei Golden State Warriors nominato MVP della manifestazione dopo aver vinto quello della finale contro i Memphis Grizzlies. Ecco i dieci giocatori scelti