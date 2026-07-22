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NBA, i migliori quintetti della Summer League 2026: cinque rookie nel primo

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La NBA ha annunciato il primo e il secondo quintetto ideale della Summer League 2026 che si è disputata a Las Vegas. È la prima volta dal 2017 che il quintetto ideale è formato solamente da giocatori che saranno rookie nella prossima stagione, guidati ovviamente da Yaxel Lendeborg dei Golden State Warriors nominato MVP della manifestazione dopo aver vinto quello della finale contro i Memphis Grizzlies. Ecco i dieci giocatori scelti

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