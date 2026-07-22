La NBA ha annunciato il primo e il secondo quintetto ideale della Summer League 2026 che si è disputata a Las Vegas. È la prima volta dal 2017 che il quintetto ideale è formato solamente da giocatori che saranno rookie nella prossima stagione, guidati ovviamente da Yaxel Lendeborg dei Golden State Warriors nominato MVP della manifestazione dopo aver vinto quello della finale contro i Memphis Grizzlies. Ecco i dieci giocatori scelti
- 18.5 punti
- 8 rimbalzi
- 3.7 assist
- 1.8 recuperi
- 45.2% dal campo
- 33% da tre
- 77.3% ai liberi
- 6 partite
- 23.5 punti
- 4.5 rimbalzi
- 4.3 assist
- 2 recuperi
- 50% dal campo
- 36.4% da tre
- 66.7% ai liberi
- 4 partite
- 14.8 punti
- 6.8 rimbalzi
- 4 assist
- 1.5 recuperi
- 46% dal campo
- 35.7% da tre
- 80% ai liberi
- 6 partite
- 27.3 punti
- 3.5 rimbalzi
- 3.8 assist
- 2 recuperi
- 50% dal campo
- 43.8% da tre
- 100% ai liberi
- 4 partite
- 23.5 punti
- 7.3 rimbalzi
- 1.8 assist
- 2.5 stoppate
- 50% dal campo
- 41.9% da tre
- 33% ai liberi
- 4 partite
- 19 punti
- 7 rimbalzi
- 4 assist
- 43.4% dal campo
- 41.7% da tre
- 83.3% ai liberi
- 6 partite
- 21 punti
- 3.7 rimbalzi
- 4.3 assist
- 2.3 recuperi
- 50% dal campo
- 30% da tre
- 87.5% ai liberi
- 3 partite
- 19.5 punti
- 12.8 rimbalzi
- 1 assist
- 2 stoppate
- 53.2% dal campo
- 40% da tre
- 68.4% ai liberi
- 4 partite
- 21.7 punti
- 5 rimbalzi
- 3.3 assist
- 45.2% dal campo
- 52.6% da tre
- 66.7% ai liberi
- 3 partite
- 21 punti
- 4.6 rimbalzi
- 7.8 assist
- 42.6% dal campo
- 35.7% da tre
- 82.9% ai liberi
- 5 partite