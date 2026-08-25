A rivelarlo è stato il fratello Lonzo, ammettendo che forse alla guida LaMelo Ball non era proprio una certezza, e i tifosi dei Timberwolves, oltre agli auotomobilisti e le automobiliste di Minneapolis, possono tirare un sospire di sollieveo: l'ex Charlotte ha deciso di assumere un autista personale che lo scarrozzerà in giro per la città, rendendo così più facile (e sicuro) il suo approdo in Minnesota dopo la trade con gli Hornets di cui è stato protagonista questa estate

A fare la spia, come spesso accade, è stato un fratello, Lonzo in questo caso, che ospite del podcast di Michael Porter Jr. ha ammesso: LaMelo Ball ha assunto un autista personale. "Non è che causa molti incidenti" ha specificato Lonzo in un intervento dagli intenti diplomatici, "diciamo che sulla strada gli succedono sempre delle cose". Lonzo ha poi fatto riferimento a quello che in effetti è stato un vero e proprio incidente in cui LaMelo è stato coinvolto qualche mese fa a Charlotte e le cui immagini sono presto diventate virali. Ora, con il trasferimento a Minneapolis, forse per paura di guidare sulle strade spesso e volentieri ghiacciate della città, forse per evitare altre brutte figure sui social, la nuova stella dei Timberwolves sembra aver deciso di affidare il suo parco auto, circa una decina in totale, ad un professionista. E LaMelo si accomoderà presumibilmente sul sedile posteriore, concentrandosi unicamente sulla pallacanestro, dove le manovre spericolare gli riescono decisamente meglio che al volante.