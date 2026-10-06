Nel riscaldamento prima della partita ci aveva pensato Luka Doncic ad alzare il termometro con il numero da gara delle schiacciate all'All-Star Game e una volta in campo contro Sacramento Quentin Grimes ha voluto seguire l'esempio della stella della squadra. L'ex New York e Philadelphia si è preso la linea di fondo ed è volato sopra il ferro, presentandosi così ai suoi nuovi tifosi nella prima apparizione ufficiale con la maglia dei Lakers

LUKA È GIÀ IN FORMA: SPETTACOLO NEL RISCALDAMENTO A SACRAMENTO