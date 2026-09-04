In molti l'hanno pensato quando Klay Thompson ha deciso di lasciare Dallas e andare a Miami e ora è Mychal, ex giocatore e papà della guardia ora agli Heat, a ammettere chiaramente il traguardo inseguito dal figlio: vincere il suo 5° titolo NBA. Un'impresa che lo porterebbe nell'Olimpo della storia del basket e che gli permetterebbe di perfezionare un clamoroso sorpasso ai danni di LeBron James e dell'ex Splash Brother Steph Curry

Non che ci fossero molti dubbi in merito, perché è apparso evidente a tutti che Klay Thompson abbia deciso di chiudere in anticipo l'avventura a Dallas e quindi di volare a Miami con in testa un solo traguardo, ma a confermare il tutto in via definitiva ci ha pensato papà Mychal . Thompson Sr. , a sua volta ex giocatore e due volte campione NBA con i Lakers negli anni '80 , parlando con la radio 104.3 WQAM non ha usato mezzi termini: Klay ha scelto gli Heat per provare a vincere il suo 5° titolo in carriera . E, qualora riuscisse nell'impresa, Thompson supererebbe due autentiche leggende del gioco .

Klay, LeBron e Steph e un club esclusivo

Quattro titoli Thompson li ha ovviamente già vinti da colonna della dinastia Warriors, e anche l'idea di andare a Dallas nell'estate 2024 era stata guidata dalla volontà di competere per il titolo. Quei Mavs, reduci allora dalle Finals perse contro Boston, sono però implosi qualche mese dopo con la clamorosa trade che ha portato Luka Doncic ai Lakers e allora Klay vorrebbe riprovarci al fianco di Giannis Antetokounmpo e Bam Adebayo. Anche perché, come ha fatto osservare sempre papà Mychal, mettersi al dito il 5° anello di campione NBA significherebbe entrare in un club assai esclusivo e, come se non bastasse, superare leggende come LeBron James e l'ex compagno di reparto Steph Curry, fermi a quattro.