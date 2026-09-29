La stagione degli LA Clippers non comincia sotto i migliori auspici, complice la pesante sanzione inflitta dalla NBA per il caso Kawhi Leonard. Neanche il roster sembra essere particolarmente competitivo, e a questo si è aggiunto anche un infortunio pesante: quello di Brandon Ingram. Come ha confermato il capo della dirigenza ad interim Trent Redden, il giocatore appena arrivato dai Toronto Raptors è alle prese con la riabilitazione da un infortunio al tallone che ha richiesto un intervento chirurgico, complice un tendine d’Achille parzialmente lesionato. "Fino a quando non abbiamo potuto mettere le mani su di lui, non abbiamo potuto vedere a che punto era la sua progressione" ha detto Redden. "Non sarà pronto per l’inizio della stagione e lo rivaluteremo più in là". Lo stesso Ingram ha detto di stare sempre meglio, anche se non prenderà parte al training camp e che la sua situazione verrà valutata di settimana in settimana. "Ho avuto dolore per tutta la stagione coi Raptors, specialmente verso la fine. Non sapevo bene cosa fosse, lo abbiamo scoperto solo dopo. E abbiamo pensato che l’operazione fosse la cosa migliore". I tempi di recupero non saranno ovviamente quelli di una rottura completa del tendine d’Achille (saltando l’intera stagione come capitato a Tyrese Haliburton o Damian Lillard), ma comunque costringerà Ingram a fare il suo debutto a stagione inoltrata.

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