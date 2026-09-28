Dopo ormai tre mesi di negoziazioni, Jalen Duren e i Pistons non hanno ancora trovato un accordo per il rinnovo del suo contratto. Il giocatore, che ha rifiutato l'ultima offerta da 200 milioni di dollari per 5 anni, ha tempo fino al 1° ottobre per far viceversa la qualifying offer che lo terrebbe a Detroit per almeno la prossima stagione, ma intanto si preannuncia la sua assenza al Media Day della squadra in programma domani e una separazione appre sempre più probabile