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NBA, LeBron James ammette: "Sarei andato ai Knicks se non avessero vinto il titolo"

NBA

Nella sua conferenza stampa di introduzione come giocatore dei Philadelphia 76ers, LeBron James ha ammesso che avrebbe firmato con i New York Knicks in estate se non avessero vinto il titolo NBA: "Mi sarei visto bene a finire la mia carriera al Garden, ma dopo che hanno battuto San Antonio mi sono detto ‘Non posso farlo’, i media non me lo avrebbero fatto passare. Dove vivrò? Sia a New York che a Philadelphia"

LeBron James comincia la sua 24^ stagione in carriera con addosso il blu, il bianco e il rosso dei Philadelphia 76ers, ma le cose sarebbero potute andare diversamente trasformando il rosso in arancioi colori dei New York Knicks. Il quattro volte campione NBA ha infatti confermato un dettaglio che aveva già rivelato il suo agente Rich Paul, e cioè che se i New York Knicks non avessero battuto i San Antonio Spurs vincendo il titolo NBA, in estate avrebbe firmato per loro. "Mi sarei visto bene a giocare al Madison Square Garden e finire lì la mia carriera" ha detto nella conferenza stampa di inizio stagione. "È uno dei posti migliori in cui abbia mai giocato. Per quanto mi riguarda, è l’arena numero 1 del mondo, almeno da giocatore di basket. Ma dopo che hanno battuto San Antonio mi sono detto 'Ehi, non posso'. Voi tutti [riferendosi alla stampa e ai media, ndr] non me l’avreste fatta passare. Ma ho molto rispetto per i Knicks, ovviamente: hanno una squadra incredibile con giocatori incredibili. Un applauso a Jalen Brunson: amo quel ragazzo, è incredibile. Ma sono contento dove sto e non vedo l’ora di cominciare".

Approfondimento

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James giocherà al suo amato Madison Square Garden nella opening night, nella notte tra il 20 e il 21 ottobre (in diretta su Sky Sport Basket e NOW) quando i Knicks riceveranno anche gli anelli di campioni NBA, e successivamente il 27 febbraio — oltre ovviamente a un possibile incrocio ai playoff in primavera. Per quanto riguarda la sua vita privata, James ha invece chiarito che non vivrà solamente a New York, ma avrà una casa anche a Philadelphia: "Vivrò in entrambe, ci saranno multiple residenze" ha detto tagliando corto sull'argomento.

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