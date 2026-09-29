Nella sua conferenza stampa di introduzione come giocatore dei Philadelphia 76ers, LeBron James ha ammesso che avrebbe firmato con i New York Knicks in estate se non avessero vinto il titolo NBA: "Mi sarei visto bene a finire la mia carriera al Garden, ma dopo che hanno battuto San Antonio mi sono detto ‘Non posso farlo’, i media non me lo avrebbero fatto passare. Dove vivrò? Sia a New York che a Philadelphia"

LeBron James comincia la sua 24^ stagione in carriera con addosso il blu, il bianco e il rosso dei Philadelphia 76ers, ma le cose sarebbero potute andare diversamente trasformando il rosso in arancio — i colori dei New York Knicks. Il quattro volte campione NBA ha infatti confermato un dettaglio che aveva già rivelato il suo agente Rich Paul, e cioè che se i New York Knicks non avessero battuto i San Antonio Spurs vincendo il titolo NBA, in estate avrebbe firmato per loro. "Mi sarei visto bene a giocare al Madison Square Garden e finire lì la mia carriera" ha detto nella conferenza stampa di inizio stagione. "È uno dei posti migliori in cui abbia mai giocato. Per quanto mi riguarda, è l’arena numero 1 del mondo, almeno da giocatore di basket. Ma dopo che hanno battuto San Antonio mi sono detto 'Ehi, non posso'. Voi tutti [riferendosi alla stampa e ai media, ndr] non me l’avreste fatta passare. Ma ho molto rispetto per i Knicks, ovviamente: hanno una squadra incredibile con giocatori incredibili. Un applauso a Jalen Brunson: amo quel ragazzo, è incredibile. Ma sono contento dove sto e non vedo l’ora di cominciare".