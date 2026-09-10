Frances Tiafoe, oltre a essere uno dei migliori tennisti al mondo, è anche un grandissimo appassionato di pallacanestro — e lo ha dimostrato anche negli US Open in corso, dove a un certo punto è spuntato anche AJ Dybantsa insieme a Lisa Leslie e Victor Oladipo al suo angolo. Non una presenza estemporanea: Tiafoe infatti è tifoso degli Washington Wizards, squadra che ha scelto Dybantsa alla numero 1 dell’ultimo Draft, ed è molto sicuro delle possibilità dei suoi. Quando in conferenza stampa gli è stato chiesto se avesse notato più magliette dei New York Knicks sugli spalti, Tiafoe con una battuta ha detto "Knicks? Non so chi siano. Che squadra è?". Poi facendosi più serio ha detto: "Hanno avuto una cavalcata pazzesca, spero di poter sfruttare quell’energia anche io, per quanto io sia un grande fan delle squadre dell’area di DC. Ma sono contento per loro: ho mandato un messaggio a Ben Stiller [super tifoso dei Knicks e anche appassionato di tennis, ndr] per congratularmi con lui. Ma il prossimo anno saranno gli Wizards a vincere il titolo". Uno scenario decisamente ottimistico visto che Washington ha chiuso la passata stagione con un record di 17-65. Tiafoe avrà la sua possibilità di vincere uno Slam affrontando il connazionale Ben Shelton nella semifinale degli US Open, da seguire in diretta su Sky Sport nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 all’1.00.