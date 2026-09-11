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Dwight Howard torna in campo: firma in Georgia coi Black Fortress Tbilisi

NBA

Dopo aver annunciato il ritiro lo scorso marzo, Dwight Howard decide di tornare in campo. A 40 anni l’ex centro di Magic, Rockets e Lakers fa sapere di aver firmato in Georgia e che da ottobre sarà con i Black Fortress Tbilisi, formazione che milita nella seconda divisione nazionale. Howard, inserito nella classe 2025 della Hall of Fame, ha aggiunto che questa sarà l’ultima volta in campo

Non ha ancora terminato la sua carriera da giocatore Dwight Howard che è pronto ad aggiungere una tappa al suo tour mondiale, dopo essere passato di recente anche un paio di volte da Taiwan. L’ex centro di Lakers, Rockets e Magic fra le altre, 40 anni, ha infatti annunciato con un post su Instagram che a ottobre sarà di nuovo in campo in Georgia: ha firmato coi Black Fortress Tbilisi, formazione che milita nella seconda divisione nazionale.

 

“Georgia, sto arrivando! Non la mia città natale, Atlanta, Georgia, ma Tbilisi, Georgia! Ho visto tutte le vostre bandiere nei commenti del mio ultimo post e ho deciso che è lì che dobbiamo portare il tour la prossima volta! Sì, leggo davvero i commenti e prendo le mie decisioni in base a chi vuole davvero che io venga a portare energia nel loro paese! Quindi Superman è ufficialmente in arrivo! Pensavate che le vibrazioni fossero alte prima? Aspettate solo ottobre, quando illumineremo il parquet con i BLACK FORTRESS! Facciamo un po' di rumore, Georgia!”, le parole di Howard.

 

Il tre volte Defensive Player of the Year e campione NBA coi Lakers nel 2020 aveva annunciato il ritiro lo scorso marzo, pochi mesi dopo essere stato introdotto nella Hall of Fame.

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