NBA, Dwight Howard dice basta: l’ex Magic e Lakers, campione nel 2020, lascia il basket

NBA

Fermo ormai da quasi due anni ma ufficialmente ancora in attività, pochi minuti fa Dwight Howard ha annunciato il suo ritiro dal basket giocato. L’ex Magic e Lakers, campione NBA in gialloviola, chiude una carriera più che ventennale e per celebrarla sembra essersi inventato un tour d’addio del tutto particolare

Le ultime tracce, a dire il vero non proprio indimenticabili, del Dwight Howard giocatore erano arrivate ormai un paio d’anni fa dall’Asia, tra Dubai e Taiwan, e da lì in poi, con l’eccezione dell’introduzione nella Basketball Hall Of Fame nell’autunno del 2025, non si era più sentito parlare dell’ex centro di Magic e Lakerstre volte difensore dell’anno e campione NBA proprio con i gialloviola nel 2020. A rompere il silenzio ci ha pensato il giocatore stesso, che attraverso i suoi social pochi minuti fa ha ufficializzato il ritiro dal basket dopo una carriera di oltre vent’anniPrimissima scelta al Draft del 2024, Howard è stato a lungo uno dei centri più dominanti della lega e ha vestito anche le maglie di Houston, Atlanta, Charlotte, Washington e Philadelphia prima di tentare per l’appunto fortuna all’estero.

Il messaggio e il tour d’addio di Howard

Che fosse un personaggio dai comportamenti bizzarri lo si era ampiamente capito nel corso della sua lunga permanenza in NBA, e Howard non si è smentito nemmeno quando è stato il momento di dire addio. Usando i suoi profili social, infatti, il giocatore ha voluto mandare un messaggio a chi nel corso degli anni l’ha sostenuto, ma anche ai detrattori, che non sono mai mancati. E siccome non ha avuto la possibilità di effettuare un vero e proprio tour d’addioHoward ha lanciato un’idea: il 12 di ogni mese, per onorare quello che è stato il numero di maglia indossato quasi sempre in NBAvisiterà una città diversa e si renderà protagonista di non meglio specificati ‘atti di gentilezza verso sconosciuti’.

