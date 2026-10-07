Valkyries-Aces gara-2 alle 3.30 su Sky

I playoff WNBA sono in pieno svolgimento e la loro soluzione è ancora molto lontana dalla conclusione. Se da una parte le Atlanta Dream sono andate sull’1-0 contro le New York Liberty, sulla costa ovest sono state le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini ad avere la meglio per 71-60 in gara-1 contro le campionesse in carica delle Las Vegas Aces, portandosi in vantaggio nella serie grazie ai 25 punti, 11 rimbalzi e 5 assist di Gabby Williams, in gara-2 ci si attende tutt’altra reazione dalle Aces. Una sfida da vivere sui canali di Sky Sport, con la diretta nella notte alle 3.30 col commento originale e la replica giovedì 8 ottobre alle 15 su Sky Sport Basket e NOW col commento di Davide Fumagalli e Chicca Macchi. Becky Hammon, coach delle Aces, ha posto l’accento soprattutto sulla lotta a rimbalzo, dove le Valkyries in gara-1 hanno surclassato le sue giocatrici per 52-25: “Non abbiamo parlato di altro nelle ultime 48 ore: dovevamo fare tagliafuori e non lo abbiamo fatto. Punto e basta” ha detto dopo gara-1. Ci si attende una reazione soprattutto da A’ja Wilson, ben marcata da Aminata Gueye e Kiah Stokes che l’hanno tenuta a "soli" 24 punti con 8/21 dal campo, in una serata in cui le Aces hanno tirato sotto il 34% dal campo. Ma ai playoff ogni partita fa storia a sé, e gara-2 sarà tutta da vivere anche per questo.

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