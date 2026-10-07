Il punteggio finale, 124-98 per Golden State, non significa molto, così come i 16 punti segnati in 14 minuti giocati, perché quella contro i Lakers era giusto un'amichevole di preparazione alla stagione. Eppure, Steph Curry ha comunque trovato il modo di regalare un momento d'esaltazione agli oltre 18.00 spettatori accorsi al Chase Center quando dopo cinque minuti di gara è uscito dai blocchi e ha segnato una tripla delle sue, quasi del tutto fuori equilibrio, subendo anche il fallo di Quentin Grimes