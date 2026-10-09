È già tempo di "elimination game" nei playoff della WNBA. In entrambe le serie di semifinale infatti le Atlanta Dream e le Golden State Valkyries hanno difeso il fattore campo volando sul 2-0, portandosi così a una sola vittoria di distanza dalle finali NBA. Sia le New York Liberty che soprattutto le campionesse in carica delle Las Vegas Aces però vogliono arrendersi, e davanti al proprio pubblico cercheranno di riaprire le serie in gara-3. Quella tra Aces e Valkyries sarà in diretta questa notte alle 3.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento originale e in replica sabato 10 ottobre alle 15.30 e alle 23 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.

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