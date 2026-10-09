WNBA, Las Vegas Aces-Golden State Valkyries gara 3 alle 3.30 su Sky Sport BasketWNBA SU SKY
Dopo le prime due vittorie in casa, le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini cercano la terza vittoria per avanzare alle finali WNBA. Dall'altra parte però le campionesse in carica delle Las Vegas Aces non vogliono uscire di scena davanti al proprio pubblico: gara-3 in diretta alle 3.30 su Sky Sport Basket e NOW, in replica sabato 10 ottobre su Sky Sport col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
È già tempo di "elimination game" nei playoff della WNBA. In entrambe le serie di semifinale infatti le Atlanta Dream e le Golden State Valkyries hanno difeso il fattore campo volando sul 2-0, portandosi così a una sola vittoria di distanza dalle finali NBA. Sia le New York Liberty che soprattutto le campionesse in carica delle Las Vegas Aces però vogliono arrendersi, e davanti al proprio pubblico cercheranno di riaprire le serie in gara-3. Quella tra Aces e Valkyries sarà in diretta questa notte alle 3.30 su Sky Sport Basket e NOW col commento originale e in replica sabato 10 ottobre alle 15.30 e alle 23 su Sky Sport Basket col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.
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A'ja Wilson vuole festeggiare il quinto MVP
Sarà una serata speciale soprattutto per A'ja Wilson. La giocatrice delle Aces ha infatti vinto il quinto titolo di MVP della sua carriera (nonché terzo consecutivo, record per la WNBA) e vuole festeggiarlo al meglio davanti al proprio pubblico, cercando una vittoria che eviterebbe l'eliminazione e riaprirebbe i conti in una eventuale gara-4 che sarà trasmessa sugli schermi di Sky Sport. Cecilia Zandalasini e compagne però possono chiudere i conti: gara-3 sarà una sfida assolutamente da vivere sui canali di Sky.