L'eccezionale carriera di A'ja Wilson si arricchisce di un nuovo trofeo . La stella delle Las Vegas Aces è stata infatti premiata come Most Valuable Player della regular season 2026-27 : per lei si tratta del terzo riconoscimento consecutivo e il quinto complessivo in nove anni di carriera , dopo quelli conquistati nel 2020, 2022, 2024 e 2025. Entrambi i traguardi rappresentano un record nella storia della WNBA , visto che solamente Cynthia Cooper nel 1997-1998 era riuscita a vincerne due in fila e nessuna giocatrice era mai andata sopra i tre trofei individuali più prestigiosi vinti in carriera. Wilson ha vinto con la stragrande maggioranza dei voti (713, con 65 primi posti su 74 votanti) davanti alla rookie delle meraviglie Olivia Miles (442) e Kelsey Mitchell (287), con la top-5 chiusa da Caitlin Clark (212) e Breanna Stewart (171). Per Wilson una stagione da 26.2 punti, 9.4 rimbalzi, 3.2 assist, 1.9 stoppate e 1.4 recuperi in 41 partite , vincendo anche la classifica delle migliori marcatrici per il terzo anno consecutivo e quella delle stoppate per il quinto ano di seguito.

Bam Adebayo tiene il segreto: "Bisogna solo ammirare la grandezza"

Tra le persone a cui è stato chiesto dalla WNBA di registrare un video di congratulazioni per Wilson c’è anche il suo compagno Bam Adebayo dei Miami Heat, che ha dovuto mantenere il segreto per una settimana (non che ci fossero molti dubbi su chi avrebbe vinto il premio, considerando anche la classifica finale). "È bello celebrare qualcuno che lo merita", ha detto Adebayo dopo che lui e gli Heat hanno battuto il New Orleans 128-118 in una partita di pre-season. “Non puoi davvero trovare le parole adatte per descrivere cinque MVP. Devi letteralmente solo sederti lì e ammirare la grandezza. Non vedo l'ora di tornare a casa, aprire FaceTime e parlare con lei di questo momento". Wilson infatti si trova alla vigilia di una cruciale gara-3 dei playoff WNBA, dovendo ribaltare lo 0-2 accumulato finora nella serie al meglio delle 5 contro le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini: gara-3 sarà in diretta stanotte su Sky Sport Basket alle 3.30 con commento in lingua originale, in replica sabato 10 ottobre con la telecronaca di Davide Fumagalli e Laura Macchi.