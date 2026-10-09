Dopo aver conquistato tutto quello che c’è da conquistare in NBA, la stella degli Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander sbarca in Europa - ma non nella pallacanestro, bensì nel calcio. Con un comunicato stampa, l’Atletico Madrid ha annunciato l’ingresso del due volte MVP come nuovo azionista del club, dandogli il benvenuto sul proprio sito ufficiale e sui social. "Sono entusiasta di unirmi ufficialmente al gruppo di proprietà dell'Atlético de Madrid" ha dichiarato SGA. "Questo è un club con una presenza di lunga data al vertice del calcio europeo e sono grato per l'opportunità di far parte del suo futuro". I termini dell’accordo non sono stati resi noti, ma pare che si tratti comunque di una quota molto piccola della proprietà della squadra che nel 2025 è passata nelle mani dell’Apollo Global Management per una valutazione di 2 miliardi di dollari. In ogni caso SGA si unisce a una lunga serie di giocatori NBA che hanno investito nel calcio europeo — da LeBron James e la sua celebre partecipazione nel Liverpool (anche se ha venduto le sue quote) fino a Kevin Durant e la sua quota del Paris Saint-Germain, arrivando a Giannis Antetokounmpo (Chelsea Women) e Russell Westbrook (Leeds United).

Approfondimento Kevin Durant investe nel Paris Saint Germain